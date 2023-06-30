Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelar Festival Jajanan di Bandung Barat, Pendukung Ganjar Pranowo Dukung Pelaku UMKM

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:29 WIB
Gelar Festival Jajanan di Bandung Barat, Pendukung Ganjar Pranowo Dukung Pelaku UMKM
Relawan Ganjar gelar festival jajanan di Bandung Barat (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat menyerbu bazar jajanan yang disediakan kelompok sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Barat.

Koordinator Daerah OMG Kabupaten Bandung Barat, Septian Insan Wibawa mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan khusus untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah setempat.

"Acaranya adalah Festival Jajanan untuk masyarakat di Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan. Pesertanya, masyarakat dan ada juga beberapa pelaku pedagang UMKM yang ada di sekitar," kata Septian, Kamis 29 Juni 2023.

Melalui kegiatan tersebut, para sukarelawan Ganjar berupaya mendorong perkembangan usaha milik warga yang akan berdampak positif kepada tingkat perekonomian di wilayah tersebut.

Tak hanya mengadakan acara Festival Jajanan, relawan Ganjar Pranowo juga memberikan bantuan peralatan untuk menunjang produksi bagi para pelaku UMKM yang membutuhkannya. "Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian dan meningkatkan UMKM sekitar. Juga, kita tadi melakukan penyerahan bantuan kompor (gas) untuk UMKM," ujar Septian menegaskan.

Adapun, kegiatan tersebut menjadi ajang rekreasi atau hiburan yang murah-meriah bagi warga setempat karena seluruh jajanan di sana bisa disantap secara gratis.

Puluhan warga pun antusias mengantre untuk mendapatkan makanan dan minuman yang disediakan di setiap lapak dagangan, seperti seblak, cilok, bakso, hingga es doger.

"Antusiasme masyarakat alhamdulillah cukup antusias, cukup banyak (yang datang) karena memang ini jadi bagian dari hiburan bagi masyarakat. Kita menyediakan jajanan ini gratis untuk masyarakat," tutur Septian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/525/2971404/pileg-2024-kpu-dinilai-perlu-jelaskan-kesalahan-data-hitung-suara-di-jabar-ZEAlgRvI3r.jpg
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement