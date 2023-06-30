Gelar Festival Jajanan di Bandung Barat, Pendukung Ganjar Pranowo Dukung Pelaku UMKM

BANDUNG BARAT - Warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat menyerbu bazar jajanan yang disediakan kelompok sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Barat.

Koordinator Daerah OMG Kabupaten Bandung Barat, Septian Insan Wibawa mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan khusus untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah setempat.

"Acaranya adalah Festival Jajanan untuk masyarakat di Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan. Pesertanya, masyarakat dan ada juga beberapa pelaku pedagang UMKM yang ada di sekitar," kata Septian, Kamis 29 Juni 2023.

Melalui kegiatan tersebut, para sukarelawan Ganjar berupaya mendorong perkembangan usaha milik warga yang akan berdampak positif kepada tingkat perekonomian di wilayah tersebut.

Tak hanya mengadakan acara Festival Jajanan, relawan Ganjar Pranowo juga memberikan bantuan peralatan untuk menunjang produksi bagi para pelaku UMKM yang membutuhkannya. "Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian dan meningkatkan UMKM sekitar. Juga, kita tadi melakukan penyerahan bantuan kompor (gas) untuk UMKM," ujar Septian menegaskan.

Adapun, kegiatan tersebut menjadi ajang rekreasi atau hiburan yang murah-meriah bagi warga setempat karena seluruh jajanan di sana bisa disantap secara gratis.

Puluhan warga pun antusias mengantre untuk mendapatkan makanan dan minuman yang disediakan di setiap lapak dagangan, seperti seblak, cilok, bakso, hingga es doger.

"Antusiasme masyarakat alhamdulillah cukup antusias, cukup banyak (yang datang) karena memang ini jadi bagian dari hiburan bagi masyarakat. Kita menyediakan jajanan ini gratis untuk masyarakat," tutur Septian.