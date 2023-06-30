Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa Terjadi di Cianjur, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:13 WIB
Gempa Terjadi di Cianjur, Pusatnya di Darat
Gempa guncang Cianjur. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo (M) 1,6. Gempa terjadi pada Jumat (30/6/2023) sekira pukul 12.00 WIB.

BMKG menyatakan gempa berada di koordinat 6.84 Lintang Selatan (LS) dan 107.07 Bujur Timur (BT) atau 7 kilometer Barat Daya Kabupaten Cianjur Jabar.

“Gempa Mag:1.6, 30-Jun-2023 12:00:50WIB, Lok:6.84LS, 107.07BT (7 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn:11 Km. BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” dari keterangan BMKG.

Sementara itu, gempa berada di darat pada kedalaman 11 km. BMKG untuk sementara masih belum bisa memastikan kelengkapan data terkait gempa kali ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
