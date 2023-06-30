Cerita Penjual Sapi Kurban Pesanan Jokowi, Seleksinya Banyak dan Sulit

BANDUNG - Bagi para peternak sapi kambing atau domba, Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Pada momen tersebut, waktu tepat bagi mereka untuk menikmati hasil dari ternak yang telah dibesarkan.

Seperti halnya yang dialami Owner Dwi Sejahtera Perkasa (DSP) Farm, Vandry Dwitama. Tak disangka sangka, dia mendapatkan pesanan sapi limosin untuk kurban presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Harga belinya pun cukup tinggi.

Namun, bukan perkara mudah bisa lolos dalam uji kesehatan untuk hewan kurban presiden. Banyak proses yang mesti dilalui, untuk bisa lolos menjadi sapi yang akan dipilih presiden. Bahkan, sebelum disembelih, sapi tersebut harus dikarantina selama beberapa pekan sebelum dikirim ke istana Bogor.

Dia bercerita, mulanya dia menawarkan dua sapinya untuk dibeli presiden. Namun, ternyata hanya satu ekor yang berhasil lolos uji. Tinggi sapinya sekitar 185 cm.

"Seleksinya pun cukup sulit dan banyak. Mulai dari tes darah, urine, kotoran, sampai air liurnya juga. Saya menawarkan dua sapi, tapi yang lolosnya satu ekor bernama Markoci jenis limousin," ujarnya.

Berat badan Markoci ukurannya 1 ton 50 kg, berusia 3 tahun. Vandry mengatakan, berat Markoci bisa bertambah sampai 1 ton 100 kg. Perawatan sapi limosin pun tidak mudah, perlu tangan khusus sehingga bobotnya bisa terus bertambah.