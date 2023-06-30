Libur Idul Adha, 73.066 Tiket KA di Daop 2 Bandung Ludes

BANDUNG - PT KAI Daop 2 Bandung mencatat sebanyak 73.066 tiket KA Jarak Jauh sudah terjual untuk periode libur panjang Hari Raya Idul Adha, 27 Juni-2 Juli 2023, dengan keberangkatan dari Stasiun Bandung, Kiaracondong, serta stasiun lainnya di wilayah Daop 2 Bandung.

“Dari jumlah tersebut, kebanyakan tiket dipesan untuk keberangkatan pada 27 Juni, 1, dan 2 Juli 2023. Tujuan favorit pengguna KA didominasi ke arah timur, yakni Solo, Yogyakarta, dan Surabaya,” ucap Manager Humas Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono.

Ia menambahkan, Stasiun Bandung menjadi stasiun paling sibuk dengan memberangkatkan sebanyak 38.125 pelanggan KA, diikuti Stasiun Kiaracondong sebanyak 16.889 pelanggan KA. Angka tersebut masih dapat terus meningkat karena penjualan tiket masih berlangsung.

Daop 2 Bandung pada periode libur Idul Adha ini menyiapkan 23 perjalanan KA sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan antisipasi peningkatan volume pelanggan yang ingin menikmati momen libur panjang akhir pekan depan. Selain itu, guna mengakomodasi dan mengantisipasi lonjakan pelanggan, Daop 2 Bandung mengoperasikan 1 KA Argo Parahyangan Tambahan relasi Bandung - Gambir pada hari terakhir libur long weekend ini. Daop 2 Bandung juga menambah 1 kereta eksekutif pada rangkaian KA Harina relasi Bandung - Surabaya Pasarturi pada periode 27 Juni - 3 Juli.