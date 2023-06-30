Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Libur Idul Adha, 73.066 Tiket KA di Daop 2 Bandung Ludes

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:47 WIB
Libur Idul Adha, 73.066 Tiket KA di Daop 2 Bandung Ludes
Sebanyak 73.066 tiket KAI Daop 2 Bandung terjual. (Okezone)
A
A
A

BANDUNG - PT KAI Daop 2 Bandung mencatat sebanyak 73.066 tiket KA Jarak Jauh sudah terjual untuk periode libur panjang Hari Raya Idul Adha, 27 Juni-2 Juli 2023, dengan keberangkatan dari Stasiun Bandung, Kiaracondong, serta stasiun lainnya di wilayah Daop 2 Bandung.

“Dari jumlah tersebut, kebanyakan tiket dipesan untuk keberangkatan pada 27 Juni, 1, dan 2 Juli 2023. Tujuan favorit pengguna KA didominasi ke arah timur, yakni Solo, Yogyakarta, dan Surabaya,” ucap Manager Humas Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono.

Ia menambahkan, Stasiun Bandung menjadi stasiun paling sibuk dengan memberangkatkan sebanyak 38.125 pelanggan KA, diikuti Stasiun Kiaracondong sebanyak 16.889 pelanggan KA. Angka tersebut masih dapat terus meningkat karena penjualan tiket masih berlangsung.

Daop 2 Bandung pada periode libur Idul Adha ini menyiapkan 23 perjalanan KA sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan antisipasi peningkatan volume pelanggan yang ingin menikmati momen libur panjang akhir pekan depan. Selain itu, guna mengakomodasi dan mengantisipasi lonjakan pelanggan, Daop 2 Bandung mengoperasikan 1 KA Argo Parahyangan Tambahan relasi Bandung - Gambir pada hari terakhir libur long weekend ini. Daop 2 Bandung juga menambah 1 kereta eksekutif pada rangkaian KA Harina relasi Bandung - Surabaya Pasarturi pada periode 27 Juni - 3 Juli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302/tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284/ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231/kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167990/tol_cikatama-HpM2_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 50 Ribu Kendaraan Menuju Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167940/libur_maulid_nabi-PFlw_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 184 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163311/lalu_lintas-XxbE_large.jpg
Libur HUT Ke-80 RI, Arus Lalin Kendaraan Keluar Jakarta Melonjak 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement