INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Libur Idul Adha, Sejumlah Jalanan di Bandung Macet

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:23 WIB
Libur Idul Adha, Sejumlah Jalanan di Bandung Macet
Macet di jalanan Bandung. (MPI/Arif Budianto)
A
A
A

BANDUNG - Pada siang menjelang sore, Jumat (30/6/2023), sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat, macet pada libur Idul Adha 1444 Hijriah. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta masuk ke Bandung sejak pagi hari.

Berdasarkan pantauan di lapangan, arus kendaraan masuk ke Gerbang Tol Pasteur cukup pasar hingga menyebabkan antrean hingga 1 Km. Kemacetan pun tak terhindarkan, saat kendaraan tertahan di Traffic Light Jalan Djunjunan.

"Volume kendaraan cukup tinggi ini terasa setelah jumatan. Kendaraan masuk melalui GT Pasteur semakin padat mulai pukul 14.00 WIB, " ujar salah seorang petugas jaga GT Pasteur.

Data hingga pukul 12.00 WIB, kendaraan masuk ke Bandung melalui GT Pasteur tercatat mencapai 11.500 atau melonjak dari hari sebelumnya sekitar 8.700 kendaraan. Arus kendaraan masuk diperkirakan terjadi hingga malam hari.

Sementara itu, pantauan lalin di dalam kota, kepadatan kendaraan tampak di Jalan Sukajadi. Kendaraan didominasi pelat B tersebut diperkirakan menuju Jalan Setiabudi dan Lembang. Kendaraan pelat D pun cukup tinggi, mereka bepergian ke mal dan cafe.

Halaman:
1 2
      
