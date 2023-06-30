Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Idul Adha, Ganjar Sejati Gelar Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:45 WIB
Idul Adha, Ganjar Sejati Gelar Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Penyembelihan Kurban
A
A
A

BANDUNG - Relawan Ganjar Sejati membuat pelatihan penyembelihan hewan kurban di Ponpes Salafiyah Subussalaam, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/6/2023).

Pengurus Ganjar Sejati Jawa Barat, Ustadz Toni Ardi Musthofa mengatakan para peserta dari berbagai kalangan diajarkan tentang teknik penyembelihan, wawasan mendalam mengenai rukun hingga syarat penyembelihan hewan kurban.

"Adapun rukun penyembelihan yaitu ada pekerjaan menyembelih, harus ada orang yang menyembelih, harus ada hewannya, harus ada alatnya," ujar Toni.

Proses penyembelihan hewan kurban kata Toni harus dilakukan dengan menghadap kiblat, baik penyembelihnya, maupun hewan kurban sembelihannya, alat yang tajam, membaca doa hingga berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

"Untuk penyembelihan ini bukan perkara yang mudah, sebetulnya kalau kita perdalami dari segitu ilmu itu sangat dalam sekali maknanya," ujarnya.

Masih kata Toni, pihaknya berkomitmen untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam menjalankan penyembelihan hewan kurban.

“Tujuannya adalah agar masyarakat dapat melaksanakan penyembelihan ini dengan benar, menghormati tata cara agama, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap makhluk hidup,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement