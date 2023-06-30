Idul Adha, Ganjar Sejati Gelar Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban

BANDUNG - Relawan Ganjar Sejati membuat pelatihan penyembelihan hewan kurban di Ponpes Salafiyah Subussalaam, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/6/2023).

Pengurus Ganjar Sejati Jawa Barat, Ustadz Toni Ardi Musthofa mengatakan para peserta dari berbagai kalangan diajarkan tentang teknik penyembelihan, wawasan mendalam mengenai rukun hingga syarat penyembelihan hewan kurban.

"Adapun rukun penyembelihan yaitu ada pekerjaan menyembelih, harus ada orang yang menyembelih, harus ada hewannya, harus ada alatnya," ujar Toni.

Proses penyembelihan hewan kurban kata Toni harus dilakukan dengan menghadap kiblat, baik penyembelihnya, maupun hewan kurban sembelihannya, alat yang tajam, membaca doa hingga berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

"Untuk penyembelihan ini bukan perkara yang mudah, sebetulnya kalau kita perdalami dari segitu ilmu itu sangat dalam sekali maknanya," ujarnya.

Masih kata Toni, pihaknya berkomitmen untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam menjalankan penyembelihan hewan kurban.

“Tujuannya adalah agar masyarakat dapat melaksanakan penyembelihan ini dengan benar, menghormati tata cara agama, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap makhluk hidup,” pungkasnya.