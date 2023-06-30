Partai Perindo Bagikan Ratusan Paket Daging Hewan Kurban kepada Masyarakat di Sukabumi

SUKABUMI - Ratusan paket hewan kurban dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Sukabumi, Jalan RA Kosasih, Harempoy, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Jumat (30/6/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS mengatakan, pada lebaran Idul Adha tahun 1444 Hijriah ini, bersyukur DPD Partai Perindo dapat melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor kambing yang paket dagingnya disalurkan kepada warga sekitar kantor DPD Partai Perindo.

"Hari ini kita berkurban dalam rangka menyambut Idul Adha, yang dilaksanakan di kantor sekretariat DPD Kota Sukabumi. Kita berkurban 3 ekor kambing yang disembelih di kantor DPD dan beberapa kambing yang dilaksanakan di sekitaran kantor DPC," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Adinda mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensyukuri hari raya Idul Adha dan merupakan momentum untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan agar kehadiran Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Untuk hari ini, ratusan paket hewan kurban akan dibagikan kepada masyarakat di sekitaran kantor sekretariat DPD Partai Perindo dan juga akan dibagikan kepada pengurus dan anggota dari Partai Perindo yang berada di Kota Sukabumi," ujar Adinda menjelaskan.