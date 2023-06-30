Relawan Ganjar Potong Hewan Kurban di Indramayu, Dagingnya Dibagikan ke Warga

INDRAMAYU - Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara sukarelawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) dengan warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Relawan Bacapres Ganjar Pranowo itu terlihat kompak bergotong royong menyembelih hewan kurban di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Indramayu.

"Untuk kegiatan hari ini bertepatan dengan momentum Idul Adha yang di mana Ganjar Muda Padjajaran melakukan penyembelihan hewan kurban," kata Koordinator Pusat Ganjar Muda Padjajaran (GMP) Randry Adryan Setiawan, Jumat (30/6/2023).

Para sukarelawan Ganjar bersama warga kemudian bergotong royong menguliti dan memotong-potong daging dan bagian tubuh hewan kurban tersebut untuk dibagikan kepada warga di sekitar lokasi.

"Hasil dari penyembelihan hewan itu, bersama warga Desa Kaplongan Lor kami membagikannya kepada masyarakat. Untuk jumlah paketnya itu ada 100 paket yang kami bagikan," ujar Randry.

Menurutnya, penyembelihan hewan kurban memiliki nilai-nilai ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Randry mengatakan ibadah tersebut menjadi refleksi dari keteladanan Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail yang menempatkan kecintaannya kepada Allah SWT di atas segalanya.