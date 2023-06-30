Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Potong Hewan Kurban di Indramayu, Dagingnya Dibagikan ke Warga

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:02 WIB
Relawan Ganjar Potong Hewan Kurban di Indramayu, Dagingnya Dibagikan ke Warga
Relawan Ganjar Pranowo potong hewan kurban (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

INDRAMAYU - Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara sukarelawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) dengan warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Relawan Bacapres Ganjar Pranowo itu terlihat kompak bergotong royong menyembelih hewan kurban di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Indramayu.

"Untuk kegiatan hari ini bertepatan dengan momentum Idul Adha yang di mana Ganjar Muda Padjajaran melakukan penyembelihan hewan kurban," kata Koordinator Pusat Ganjar Muda Padjajaran (GMP) Randry Adryan Setiawan, Jumat (30/6/2023).

Para sukarelawan Ganjar bersama warga kemudian bergotong royong menguliti dan memotong-potong daging dan bagian tubuh hewan kurban tersebut untuk dibagikan kepada warga di sekitar lokasi.

"Hasil dari penyembelihan hewan itu, bersama warga Desa Kaplongan Lor kami membagikannya kepada masyarakat. Untuk jumlah paketnya itu ada 100 paket yang kami bagikan," ujar Randry.

Menurutnya, penyembelihan hewan kurban memiliki nilai-nilai ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Randry mengatakan ibadah tersebut menjadi refleksi dari keteladanan Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail yang menempatkan kecintaannya kepada Allah SWT di atas segalanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement