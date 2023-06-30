Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Sembelih Hewan Kurban, Dibagikan untuk Warga Medan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:25 WIB
Relawan Ganjar Sembelih Hewan Kurban, Dibagikan untuk Warga Medan
Relawan Ganjar sembelih hewan kurban di Medan (Foto : Istimewa)
MEDAN - Kelompok anak muda yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Sumatera Utara (Sumut), turut memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dengan menggelar 'Milenial Qurban' di Kota Medan, Sumut, dengan memotong dua ekor kambing.

Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan Relawan Ganjar Pranowo itu di Jalan Sei Kera, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis 29 Juni 2023.

"Kegiatan hari ini itu adalah berkurban, di mana ini memperingati Hari Raya Iduladha. Iduladha itu yang kita pasti semua umat Muslim selagi kita mampu agar melaksanakan kurban. Jadi, GMC Sumut mengurbankan kambing, dua ekor," ujar Koordinator Wilayah Yusuf Elpa Sagala, dalam keterangan yang diterima, Jumat (30/6/2023).

Setelah melakukan penyembelihan dan proses pengulitan kambing, sukarelawan Ganjar Milenial itu langsung bergerak menuju Sekretariat GMC Sumut yang berada di Jalan Halat, Kota Medan.

Mereka pun membagikan daging kurban kepada masyarakat. Setidaknya, ada 30 paket daging kurban yang dibagikan dengan cara menukarkan kupon yang telah diberikan untuk warga kurang mampu.

Yusuf menyampaikan, daging kurban dibagikan kepada warga kurang mampu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sehingga dapat berbagi kebaikan dan kenikmatan secara bersama-sama.

"Karena yang kami ketahui, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menikmati daging bahkan jarang, jadi kita hadir dari Ganjar Milenial Center Sumatera Utara, membagikan itu kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka bisa menikmati juga," ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan selain memperingati Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah dan berbagi kebaikan dengan warga kurang mampu, GMC Sumut juga bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

Selaint itu, mereka juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada warga bahwasannya GMC mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024.

"Selain untuk berbagi kebaikan, kurban ini adalah suatu bentuk silaturahmi kita kepada tetangga juga. Melalui GMC Sumatera Utara berkurban, bisa menyambung silaturahmi antara Ayah Ganjar dan masyarakat di Kota Medan khususnya," ungkap Yusuf.

