Pendukung Ganjar Pranowo Berikan Sembilan Ekor Hewan Kurban di Palembang

PALEMBANG - Sukarelawan Wong Kito Dewe Dukung Ganjar menyambut suka cita momentum Idul Adha 1444H dengan menyerahkan sejumlah hewan kurban untuk membantu masyarakat, Kamis 29 Juni 2023.

Pendukung Ganjar Pranowo itu menyediakan sembilan ekor kambing untuk disebar pada tiga titik di Kota Palembang, yakni, Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1.

Perwakilan Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Kota Palembang, Ahmad Nurhadi mengatakan penyerahan hewan kurban ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur sekaligus menebar kebermanfaatan kepada warga Bumi Sriwijaya.

"Hari ini kami memang dari relawan Wong Kito Dewe melakukan kegiatan yang bertepatan dengan momentum Iduladha. Kami melaksanakan penyembelihan tiga ekor kambing diatasnamakan untuk bapak Ganjar Pranowo dan ibu Nyai Hj. Siti Atiqoh," kata Nurhadi ditemui di Kelurahan Lebong Gajah.

Setelah dilakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, daging kambing tersebut langsung didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima atau mustahik.

Dia pun berharap penyerahan hewan dan distribusi daging kurban ini dapat mempererat tali silaturahmi serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Rencananya itu nanti daging-daging itu akan dibagikan ke 40 mustahik di setiap titik itu jadi lebih kurang 120 mustahik akan menerima daging yang kita sumbangkan atas nama bapak Ganjar ini," jelas dia.