Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pendukung Ganjar Pranowo Berikan Sembilan Ekor Hewan Kurban di Palembang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |03:55 WIB
Pendukung Ganjar Pranowo Berikan Sembilan Ekor Hewan Kurban di Palembang
A
A
A

PALEMBANG - Sukarelawan Wong Kito Dewe Dukung Ganjar menyambut suka cita momentum Idul Adha 1444H dengan menyerahkan sejumlah hewan kurban untuk membantu masyarakat, Kamis 29 Juni 2023.

Pendukung Ganjar Pranowo itu menyediakan sembilan ekor kambing untuk disebar pada tiga titik di Kota Palembang, yakni, Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1.

Perwakilan Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Kota Palembang, Ahmad Nurhadi mengatakan penyerahan hewan kurban ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur sekaligus menebar kebermanfaatan kepada warga Bumi Sriwijaya.

"Hari ini kami memang dari relawan Wong Kito Dewe melakukan kegiatan yang bertepatan dengan momentum Iduladha. Kami melaksanakan penyembelihan tiga ekor kambing diatasnamakan untuk bapak Ganjar Pranowo dan ibu Nyai Hj. Siti Atiqoh," kata Nurhadi ditemui di Kelurahan Lebong Gajah.

Setelah dilakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, daging kambing tersebut langsung didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima atau mustahik.

Dia pun berharap penyerahan hewan dan distribusi daging kurban ini dapat mempererat tali silaturahmi serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Rencananya itu nanti daging-daging itu akan dibagikan ke 40 mustahik di setiap titik itu jadi lebih kurang 120 mustahik akan menerima daging yang kita sumbangkan atas nama bapak Ganjar ini," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement