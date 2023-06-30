Siapkan 2 Hewan Kurban, Relawan Ganjar Edukasi Warga OKI Tata Cara Penyembelihan

OKI - Relawan Wong Kito Dewe dukung Ganjar Pranowo edukasi warga dengan memberikan pelatihan tata cara penyembelihan hewan kurban secara syar'i kepada masyarakat. Mereka menyiapkan dua ekor kambing dalam agenda tersebut.

Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Sumatra Selatan, Harun Rasyid mengatakan edukasi ini berlangsung di Desa Suka Maju, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Jumat (30/6/2023).

Menurutnya, berkurban berarti menunjukkan rasa syukur atas sebagian rezeki yang dimiliki untuk berbagi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, warga perlu mencermati hal penting seperti memilih hewan kurban.

"Tujuan kami karena polemik di masyarakat juga banyak yang (berkurban) belum sesuai. Seperti halnya hewan kurban harus laki-laki padahal dalam syariat Islam kan enggak harus laki-laki, harus jantan kan enggak. Padahal syariat Islam cuman yang penting kambing atau sapi," tuturnya.

Harun mengatakan, proses penyembelihan hewan kurban tidak boleh sembarangan, ada sejumlah ketentuan dan rukun yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut afdal di hadapan Allah.

Misalnya dalam tata cara penyembelihan, hewan harus dibaringkan terlebih dulu dengan cara diikat keempat kakinya supaya mudah dijagal, lalu petugas penyembelih maupun hewan kurban harus menghadap kiblat, dan lain-lain.

"Terus yang kedua, kami ingin mengajak masyarakat itu lebih sadar lagi untuk berkurban karena potensi di desa sini itu hampir semua masyarakat itu punya kambing, masyarakat punya sapi," ucap dia.

"Kami berharap masyarakat ke depannya pemikirannya lebih cenderung kepada konsep agama daripada konsep adat turun temurun. Kami ingin mengubah image masyarakat yang seperti itu lebih dekat lagi dengan syariat Islam," imbuh dia.