Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Air Laut di Samudra Atlantik dan Pasifik Tidak Bisa Menyatu?

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:35 WIB
Mengapa Air Laut di Samudra Atlantik dan Pasifik Tidak Bisa Menyatu?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Mengapa air laut di Samudra Atlantik dan Pasifik tidak bisa menyatu ini membuat pelaut dapat membedakan bahwa dua samudra memiliki ciri berbeda.

Adapun, Samudra Atlantik berada di antara Eropa, Afrika di timur, dan Amerika di barat. Sedangkan Samudra Pasifik terletak diantara Oseania dan Asia di barat. Kedua samudra ini bertemu di daerah paling selatan Amerika Selatan yang terkenal dengan julukan Cape Horn.

Kawasan ini memiliki arus yang sangat kuat. Pertemuan kedua samudra yang tidak bisa menyatu ini membuat perjalanan ke Cape Horn sangat berbahaya.

Melansir IFL Science, air laut di Samudra Atlantik dan Pasifik tidak bisa menyatu karena ketidak cocokan keduanya. Air laut Samudra Atlantik memiliki lebih banyak zat besi, sedangkan Samudra Pasifik lebih kaya tanah liat.

Sebuah postingan viral beberapa tahun lalu menunjukan garis literatur di lautan yang menunjukan air laut Samudra Atlantik berwarna kehijauan, sementara Samudra Pasifik lebih kebiruan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/04/340/2511709/fenomena-pasang-maksimum-warga-surabaya-diminta-waspada-banjir-rob-f221DSSkJp.jpeg
Fenomena Pasang Maksimum, Warga Surabaya Diminta Waspada Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/21/340/2365912/peringatan-bmkg-waspada-potensi-gelombang-tinggi-di-sumut-aceh-EBvbofrT5r.jpg
Peringatan BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi di Sumut-Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/26/340/2219722/6-rumah-rusak-dihantam-ombak-di-kawasan-batu-malin-kundang-6fgohmjrRD.jpg
6 Rumah Rusak Dihantam Ombak di Kawasan Batu Malin Kundang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/08/608/2211075/rumah-warga-di-mandailing-natal-rusak-diterjang-gelombang-laut-euAyxEOSX9.jpg
Rumah Warga di Mandailing Natal Rusak Diterjang Gelombang Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/08/340/2210970/puluhan-rumah-di-mentawai-rusak-dihantam-gelombang-laut-KIxo5ZJCvJ.jpg
Puluhan Rumah di Mentawai Rusak Dihantam Gelombang Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/14/340/1844819/bmkg-waspadai-pasang-air-laut-di-bangka-belitung-wtnJ9wxGmI.jpg
BMKG: Waspadai Pasang Air Laut di Bangka Belitung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement