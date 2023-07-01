Mengapa Air Laut di Samudra Atlantik dan Pasifik Tidak Bisa Menyatu?

JAKARTA- Mengapa air laut di Samudra Atlantik dan Pasifik tidak bisa menyatu ini membuat pelaut dapat membedakan bahwa dua samudra memiliki ciri berbeda.

Adapun, Samudra Atlantik berada di antara Eropa, Afrika di timur, dan Amerika di barat. Sedangkan Samudra Pasifik terletak diantara Oseania dan Asia di barat. Kedua samudra ini bertemu di daerah paling selatan Amerika Selatan yang terkenal dengan julukan Cape Horn.

Kawasan ini memiliki arus yang sangat kuat. Pertemuan kedua samudra yang tidak bisa menyatu ini membuat perjalanan ke Cape Horn sangat berbahaya.

Melansir IFL Science, air laut di Samudra Atlantik dan Pasifik tidak bisa menyatu karena ketidak cocokan keduanya. Air laut Samudra Atlantik memiliki lebih banyak zat besi, sedangkan Samudra Pasifik lebih kaya tanah liat.

Sebuah postingan viral beberapa tahun lalu menunjukan garis literatur di lautan yang menunjukan air laut Samudra Atlantik berwarna kehijauan, sementara Samudra Pasifik lebih kebiruan.