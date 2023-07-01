Mengapa Bangkai Kapal Titanic Tidak Hancur di Dasar Laut Atlantik?

JAKARTA- Mengapa bangkai kapal Titanic tidak hancur di dasar laut Atlantik tengah menjadi pertanyaan banyak orang. Hal ini berdasarkan penelitian pada kapal selam yang melakukan penjelajahan bangkai kapal Titanic.

Ada alasan mengapa bangkai kapal Titanic tidak hancur di dasar laut Atlantik. Adapun, kapal pesiar ini sudah berumurlebih dari 110 tahun menjadi bangkai pada Samudera Atlantik Utara. Tentunya ada beberapa bagian yang masih utuh dan tidak hancur.

Seperti pada bagian buritan Titanic yang meledak pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan air. Sedangkan bagian kapal Titanic lain tidak meledak karena secara struktur kapal Titanic memiliki pintu, jendela, dan beberapa ruang kosong yang dapat menyebabkan udara terlepas.

Sehingga saat kapal mulai tenggelam dan terisi air, tekanan di dalam dan di luar kapal menjadi sama. Dengan demikian, ledakan implosion pun dapat terhindarkan keculi pada bagian-bagian tertentu.