INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesepeda Dzaki Wardana Membelah Amerika 20 Hari, Dubes Rosan: Indonesia Bangga!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |11:26 WIB
Pesepeda Dzaki Wardana Membelah Amerika 20 Hari, Dubes Rosan: Indonesia Bangga!
Dubes Rosan Sambut Pesepeda Dzaki Wardana
AMERIKA– Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani bangga atas prestasi yang ditorehkan pesepeda Dzaki Wardana pada ajang Trans Am Bike Race (TABR).

Dzaki adalah satu-satunya pesepeda asal Indonesia di antara 46 peserta mengikuti event TABR dengan rute dari Astoria, Oregon menuju ke Yorktown, Virginia, AS. Kejuaraan yang berakhir di Yorktown, ini menempatkan Dzaki pada posisi kelima.

“Selamat untuk Mas Zaki yang telah menyelesaikan lomba membelah Amerika sejauh 4.200 mil atau setara 6.800 kilometer,” kata Dubes Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

“Indonesia sangat bangga ketika Merah Putih berkibar dalam ajang Trans Am Bike Race yang berakhir di Yorktown,”sambungnya.

Dubes Rosan yang berkesempatan menjamu Dzaki menikmati sarapan pagi di Wisma Indonesia, kediaman resmi Dubes RI di Washington DC, menyebut bahwa Dzaki adalah pesepeda Indonesia pertama yang mengikuti lomba TABR dan finish di posisi ke-5 dari 46 peserta.

“Mas Dzaki disambut hangat oleh perwakilan komunitas bersepeda, diaspora Indonesia dan teman-teman dari KBRI Washington DC. Mereka turut merasakan keharuan saat Mas Dzaki memasuki titik finish. Pencapaian yang luar biasa,” ujar Dubes Rosan.

Dikatakan dia, ajang ultra cycling yang membelah bagian tengah Amerika Serikat, dari ujung barat ke ujung timur atau dari Astoria di Oregon ke Yorktown di Virginia berlangsung selama 20 hari, 18 jam, dan 15 menit.

Dalam catatan komunitas pesepada, rata-rata Dzaki gowes sejauh 323 km sehari, dengan kecepatan rata-rata 23,1 km per jam dan elevation gain 30.471 meter.

Halaman:
1 2
      

