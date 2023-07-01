Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Bantah Tahan Jenderal Armageddon Usai Pemberontakan Wagner

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |13:08 WIB
Rusia Bantah Tahan Jenderal Armageddon Usai Pemberontakan Wagner
Jenderal Sergei Surovikin. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pihak berwenang Rusia membantah kabar telah menahan Jenderal Sergei Surovikin atau ‘Jenderal Armageddon’, wakil komandan operasi militer Rusia di Ukraina, di tengah laporan pembersihan pejabat militer setelah pemberontakan singkat oleh pasukan tentara bayaran Wagner.

Hal itu ditagaskan oleh Sekretaris Komite Pemantau Publik, Alexey Melnikov, dikutip dari Agensi Berita Rusia, TASS, Sabtu (1/7/2023).

 BACA JUGA:

"Perwakilan dari sejumlah besar media Rusia dan asing telah cukup sering menelepon saya dalam beberapa hari terakhir. Mereka bertanya: 'Benarkah Surovikin dalam penahanan pra-sidang?' Saya menjawab: dia tidak berada di Lefortovo atau pra-sidang lainnya. -pusat penahanan percobaan," kata Melnikov.

Informasi tentang penangkapan Surovikin muncul di berbagai saluran Telegram pada hari Rabu. Mereka mengklaim bahwa sang jenderal telah ditempatkan di pusat penahanan pra-sidang Lefortovo. Belakangan, Financial Times mengutip sumbernya yang mengatakan bahwa dia telah ditahan.

 BACA JUGA:

Surovikin adalah komandan Angkatan Udara Rusia dan Wakil Komandan Kelompok Pasukan Gabungan Rusia di Ukraina.

(Qur'anul Hidayat)

      
