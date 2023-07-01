Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Kesamaan Tragedi Kapal Titanic dengan Kapal Selam Oceangate yang Meledak di Dasar Laut

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |18:07 WIB
Ini Kesamaan Tragedi Kapal Titanic dengan Kapal Selam Oceangate yang Meledak di Dasar Laut
Ilustrasi (Foto:Reuters)
JAKARTA- Ini kesamaan tragedi kapal Titanic dengan kapal selam Oceangate yang meledak di dasar laut telah diungkapkan oleh James Cameron. Sutradara peraih piala Oscar telah membandingkan hilangnya tragis Titan kapal selam dengan kejadian sama menimpa Titanic.

" Saya melihat kesejajaran antara tenggelamnya kapal penumpang Inggris tahun 1912 dan matinya kapal selam Oceangate atau Titan untuk mengunjungi sisa-sisa kapal yang tenggelam,"kata James seperti dikutip Abcnews.

Ini kesamaan tragedi kapal Titanic dengan kapal selam Oceangate yang meledak di dasar laut adalah mengenai kondisi laut pada samudra atlantik. Pasalnya, setiap laut memiliki tekanan berbeda namun terkadang diabaikan oleh para peneliti.

Hal ini juga mirip dengan kejadian dari Kapal Titanic yang tenggelam yakni mengabaikan peringatan adanya gunung es pada samudra atlantik.

“Saya terkejut dengan kesamaan bencana Titanic itu sendiri, di mana kapten berulang kali diperingatkan tentang es di depan kapalnya, namun dia tetap meluncur dengan kecepatan penuh. Akibatnya banyak orang meninggal," ujar Cameron.

