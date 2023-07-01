Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

DPW Perindo Bali Ikut Ngayah Mobil Pick Up dan Ambulans, pada Plebon Raja Karangasem

Yunda Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:19 WIB
DPW Perindo Bali Ikut Ngayah Mobil Pick Up dan Ambulans, pada Plebon Raja Karangasem
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KARANGASEM - Komitmen dukung pelestarian budaya adat dan tradisi, DPW Perindo Bali ikut ngayah, dengan mobil pick up ngayah dan ambulans dalam upacara petiwaan atau plebon, penglingsir puri Karangasem, yang merupakan putra ke-9 dari Raja Karangasem.

Dalam upacara Plebon kader DPW Perindo ikut berbaur bersama masyarakat dan tokoh puri. Para kader ikut berkontribusi ngayah melalui bantuan mobil bak, dan sebuah ambulans ini merupakan bentuk nyata partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 ini mendukung kegiatan pelestarian adat dan seni budaya.

Kader partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sempat berdialog dengan para tokoh puri.

“Kami akan terus berkomitmen untuk ngayah mengawal pelestarian adat dan budaya Bali, sebagai bentuk warisan para leluhur,” kata kader DPW Perindo Bali, I Nyoman Widana, Jumat (30/6/2023).

Selain itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus mengawal kegiatan masyarakat, yang dapat membangkitkan pariwisata bali dengan lestarinya adat Bali/ sebagai salah satu aset budaya, maka akan menjadi daya tarik wisata.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement