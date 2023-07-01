DPW Perindo Bali Ikut Ngayah Mobil Pick Up dan Ambulans, pada Plebon Raja Karangasem

KARANGASEM - Komitmen dukung pelestarian budaya adat dan tradisi, DPW Perindo Bali ikut ngayah, dengan mobil pick up ngayah dan ambulans dalam upacara petiwaan atau plebon, penglingsir puri Karangasem, yang merupakan putra ke-9 dari Raja Karangasem.

Dalam upacara Plebon kader DPW Perindo ikut berbaur bersama masyarakat dan tokoh puri. Para kader ikut berkontribusi ngayah melalui bantuan mobil bak, dan sebuah ambulans ini merupakan bentuk nyata partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 ini mendukung kegiatan pelestarian adat dan seni budaya.

Kader partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sempat berdialog dengan para tokoh puri.

“Kami akan terus berkomitmen untuk ngayah mengawal pelestarian adat dan budaya Bali, sebagai bentuk warisan para leluhur,” kata kader DPW Perindo Bali, I Nyoman Widana, Jumat (30/6/2023).

BACA JUGA: Partai Perindo Gorontalo Utara Bagikan Daging Kurban Sapi ke Masyarakat

Selain itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus mengawal kegiatan masyarakat, yang dapat membangkitkan pariwisata bali dengan lestarinya adat Bali/ sebagai salah satu aset budaya, maka akan menjadi daya tarik wisata.

(Awaludin)