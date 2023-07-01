HUT Ke-77 Bhayangkara, Kapolda Riau Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba

PEKANBARU - Polda Riau menegaskan komitmen untuk terus perang terhadap narkoba. Apalagi Riau merupakan daerah perbatasan dengan berbagai negera seperti Singapura dan Malaysia.

"Kita akan terus memerangi narkoba baik pencegahan maupun penindakan. Kemarin kita sudah mengungkap 1 ton narkoba (sabu)," ucap Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, dalam HUT Ke-77 Bhayangkara di di Halaman Apel Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (1/7/2023).

Apel peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, serta dihadir Gubernur Riau, Syamsuar, Forkopimda Riau, seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, serta tamu undangan lainnya.

Irjen Iqbal dalam amanatnya mengucapkan Selamat HUT Ke-77 Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri khususnya di Polda Riau.

"Polisi tidak bisa bekerja maksimal, polisi butuh bantuan seluruh elemen masyarakat dan tegur jika kami salah. Meskipun di luar sana masih banyak oknum-oknum menyakiti hati masyarakat. Tapi kami akan terus berbakti untuk bangsa dan negeri," kata Irjen Iqbal Sabtu (1/7/2023).

Selanjutnya, Irjen Iqbal juga menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pabowo bahwa untuk merayakan dan melaksanakan Upacara HUT Bhayangkara di Kantor Gubernur dan Bupati.

"Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda dan Kapolres untuk melaksanakan upacara HUT Bhayangkara di Kantor Gubernur atau Bupati. Dari sabang sampai merauke," kata Kapolda Riau.

Banyak prestasi yang diperoleh Polda Riau di tahun 2023, namun Irjen Iqbal tidak ingin prestasi yang diperoleh tersebut menjadikan dirinya dan jajaran sombong.

"Kami akan terus berbenah, terus menjadi pelindung, pelayanan dan pengayom masyarakat disetiap hal. Karena polisi adalah milik masyarakat. Apalagi kita semakin dekat dengan pesta demokrasi. Semoga pemilu tahun 2024 akan menjadi Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Sekali lagi Selamat HUT Bhayangkara ke-77, terimakasih Bapak Gubernur dan terimakasih untuk masyarakat Riau," kata Kapolda Riau.