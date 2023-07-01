Orang Muda Ganjar Rangkul Milenial, Salurkan Hobi Main Game Lewat Turnamen

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) terus berupaya menyalurkan hobi anak-anak muda dalam wadah kegiatan positif.

Salah satunya dengan menggelar turnamen PES 2021 di Weng Coffe Jalan Reformasi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kompetisi yang diikuti oleh kalangan muda se-Kota Pontianak itu digelar untuk menyalurkan hobi anak muda dalam bermain game sepak bola.

Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar Kalimantan Barat, Steper Vijaye kegiatan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan anak-anak muda bermain game, tetapi juga membangun iklim kompetisi di kalangan para atlet yang ada di Kota Pontianak untuk bisa tumbuh dan berkembang.

“Hobi anak-anak muda harus kami fasilitasi ya. Selain itu, kami berharap kegiatan ini jadi kompetisi bagi para atlet lokal untuk bisa meningkatkan kualitas permainan mereka," kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (1/7/2023).

Turnamen yang digelar selama satu hari oleh pendukung Ganjar Pranowo itu mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dari peserta yang mengikuti kompetisi tidak hanya dari wilayah sekitar, tetapi se-Kota Pontianak.

Steper menjelaskan game bertemakan sepak bola itu sangat menyenangkan untuk dimainkan. Game ini memiliki nilai histori yang panjang dalam perkembangan dunia gim terutama di kalangan pemuda-pemudi usia 20-40 tahun.

"Karena memang evolusi game sepak bola berjalan beriringan dengan pertumbuhan anak-anak muda pada masa itu, berbeda dengan game mobile lainnya yang hits saat ini game sepak bola memiliki keunikan tersendiri di kalangan para playernya," tutur dia.

Inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini, kata dia dilatarbelakangi oleh kurang pembinaan yang masif di game e-Football PES.

Pasalnya, game ini memiliki peluang yang sama besarnya dengan game e-sport lainnya dan jenjang karir para atletnya pun sampai di tingkat internasional.

Menurut dia, pihaknya akan terus memberikan wadah kepada milenial di Pontianak untuk bisa terus meningkatkan kemampuanya bermain game PES itu.

"Kami melihat peluang yang sama besarnya di e-Football PES ini. Jadi, ini upaya kami untuk membina para atlet yang ada di kota Pontianak ini," ungkap dia.