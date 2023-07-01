Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Padang Pariaman Digegerkan Penemuan 10 Botol Bom Rakitan

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:20 WIB
Warga Padang Pariaman Digegerkan Penemuan 10 Botol Bom Rakitan
Petugas tengah sita bom rakitan (foto: dok ist)
A
A
A

PADANG PARIAMAN - Tim Jibom Polda Sumbar sita 10 botol diduga bom rakitan di kawasan Simpang Apar, Kota Pariaman atau tepatnya disamping SDN 08 Apar dan rel kereta api.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pariaman, AKP M. Arvi, warga menemukan diduga bom rakitan ini sekitar pukul 15.00 WIB saat membersihkan warungnya dekat sekolah.

“Dari hasil penyelidikan tim Jibom jenis bom ikan diletakkan sebuah warung oleh pelaku yang belum diketahui 10 botol,” katanya, Sabtu (1/7/2023).

Pemilik warung itu sudah menutup tempat jualannya itu sudah dua minggu semenjak siswa itu libur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Padang Pariaman Bom Rakitan bom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175284//bom-8RmX_large.jpg
Kronologi North Jakarta Intercultural School Kelapa Gading Diancam Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175281//viral-omP7_large.jpg
Terungkap! Peneror Bom Sekolah Elite di Tangsel Pakai Nomor Nigeria, Minta Tebusan USD30 Ribu Bitcoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175135//viral-B8ci_large.jpg
2 Sekolah Internasional di Tangsel Dapat Ancaman Bom, Gegana Brimob Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164968//viral-pTO8_large.jpg
Viral! Benda Diduga Mortir Aktif Ditemukan Warga di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160169//lion_air-IyJ2_large.jpg
Kronologi Penumpang Lion Air Teriak-Teriak Ada Bom di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160162//lion_air-rjhv_large.jpg
Viral Penumpang Lion Air Teriak-Teriak Ada Bom di Pesawat, Pelaku Langsung Diamankan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement