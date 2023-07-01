Warga Padang Pariaman Digegerkan Penemuan 10 Botol Bom Rakitan

PADANG PARIAMAN - Tim Jibom Polda Sumbar sita 10 botol diduga bom rakitan di kawasan Simpang Apar, Kota Pariaman atau tepatnya disamping SDN 08 Apar dan rel kereta api.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pariaman, AKP M. Arvi, warga menemukan diduga bom rakitan ini sekitar pukul 15.00 WIB saat membersihkan warungnya dekat sekolah.

“Dari hasil penyelidikan tim Jibom jenis bom ikan diletakkan sebuah warung oleh pelaku yang belum diketahui 10 botol,” katanya, Sabtu (1/7/2023).

Pemilik warung itu sudah menutup tempat jualannya itu sudah dua minggu semenjak siswa itu libur.