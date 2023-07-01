Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Soal Bom Rakitan di Padang Pariaman, Polisi: Itu Hanya Bom Ikan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |23:41 WIB
Soal Bom Rakitan di Padang Pariaman, Polisi: Itu Hanya Bom Ikan
Petugas tengah sita bom rakitan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bom yang diduga rakitan dengan daya ledak tinggi ditemukan oleh warga Simpang Antar, Pariaman, Sumatera Barat. Warga menemukan bom tersebut dalam dua waktu yang berbeda yakni Senin lalu (26/6/2023) dan Sabtu sore tadi di sebuah warung.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi S. mengungkapkan, bom rakitan tersebut telah diamankan oleh tim Brimob penjinak bom (Jibom). Ia mengatakan pada temuan pertama, warga yang mengantarkan langsung bom tersebut ke kepolisian, sedangkan temuan yang kedua, jajarannya yang menemukan sekira 1 KM dari lokasi kejadian.

"Untuk sementara sudah dilakukan X-Ray terhadap bom tersebut. Tidak mengandung besi, jadi kemungkinan hanya mesiu, diperkirakan benda tersebut bom ikan," ujar Dwi saat dihubungi MPI, Sabtu (1/7/2023).

Dwi mengungkapkan, tim Jibom akan mengurai bom tersebut untuk segera dilakukan pelucutan dari daya ledaknya.

