Soal Bom Rakitan di Padang Pariaman, Polisi: Itu Hanya Bom Ikan

JAKARTA - Sebuah bom yang diduga rakitan dengan daya ledak tinggi ditemukan oleh warga Simpang Antar, Pariaman, Sumatera Barat. Warga menemukan bom tersebut dalam dua waktu yang berbeda yakni Senin lalu (26/6/2023) dan Sabtu sore tadi di sebuah warung.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi S. mengungkapkan, bom rakitan tersebut telah diamankan oleh tim Brimob penjinak bom (Jibom). Ia mengatakan pada temuan pertama, warga yang mengantarkan langsung bom tersebut ke kepolisian, sedangkan temuan yang kedua, jajarannya yang menemukan sekira 1 KM dari lokasi kejadian.

"Untuk sementara sudah dilakukan X-Ray terhadap bom tersebut. Tidak mengandung besi, jadi kemungkinan hanya mesiu, diperkirakan benda tersebut bom ikan," ujar Dwi saat dihubungi MPI, Sabtu (1/7/2023).

BACA JUGA: Bom Ikan Rakitan di Padang Pariaman Masih Misteri

Dwi mengungkapkan, tim Jibom akan mengurai bom tersebut untuk segera dilakukan pelucutan dari daya ledaknya.