HOME NEWS YOGYA

Alami Gangguan Akibat Gempa Yogyakarta, KAI Pastikan Perjalanan Kereta Kembali Normal

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:04 WIB
Alami Gangguan Akibat Gempa Yogyakarta, KAI Pastikan Perjalanan Kereta Kembali Normal
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan semua kereta api yang sempat terganggu akibat terjadinya gempa bumi Yogyakarta, sudah kembali normal dan melanjutkan kembali perjalanannya ke kota tujuan.

Dalam akun twitter resminya @KAI121, PT KAI menyampaikan bahwa pasca terjadinya gempabumi sekitar pukul 19.59 WIB tadi, seluruh perjalanan kereta api berhenti luar biasa (BLB). Hal ini dalam rangka dilakukannya pengecekan jalur kereta api oleh unit terkait.

"Yang mengakibatkan perjalanan KA mengalami keterlambatan di beberapa KA," Tulis PT KAI dikutip Jumat (30/6/2023).

Dalam informasi tersebut, KAI melaporkan jika pengecekan jalur kereta api telah selesai dilaksanakan. Ia memastikan perlintasan dalam kondisi aman.

"Saat ini, kondisi lintas dinyatakan aman dan semua KA dapat melanjutkan perjalanan," bunyi cuitan tersebut.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
