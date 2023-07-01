Gempa Yogyakarta, Empat Warga Gunungkidul Tertimpa Reruntuhan Rumah

BANTUL - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, menerima empat orang warga yang mengalami luka akibat gempa bumi magnitudo 6,4 yang berpusat di Bantul. Tiga orang diperkenankan pulang sementara seorang harus rawat inap.

Direktur Utama RSUD Wonosari, Heru Sulistyowati menyatakan sesaat setelah gempa, pihaknya menerima empat orang warga yang tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah mendapat perawatan, tiga orang diperkenankan pulang.

"Tiga orang rawat jalan. Jadi boleh pulang," tutur dia.

Heru menambahkan, untuk seorang lagi terpaksa harus rawat inap karena mengalami fraktur atau patah tulang. Pasien tersebut bakal segera menjalani operasi untuk menyambung kembali tulangnya yang rusak.