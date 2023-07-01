Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gempa Yogyakarta, Empat Warga Gunungkidul Tertimpa Reruntuhan Rumah

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |01:18 WIB
Gempa Yogyakarta, Empat Warga Gunungkidul Tertimpa Reruntuhan Rumah
Rumah warga di Bantul rusak akibat gempa yogyakarta (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, menerima empat orang warga yang mengalami luka akibat gempa bumi magnitudo 6,4 yang berpusat di Bantul. Tiga orang diperkenankan pulang sementara seorang harus rawat inap.

Direktur Utama RSUD Wonosari, Heru Sulistyowati menyatakan sesaat setelah gempa, pihaknya menerima empat orang warga yang tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah mendapat perawatan, tiga orang diperkenankan pulang.

"Tiga orang rawat jalan. Jadi boleh pulang," tutur dia.

Heru menambahkan, untuk seorang lagi terpaksa harus rawat inap karena mengalami fraktur atau patah tulang. Pasien tersebut bakal segera menjalani operasi untuk menyambung kembali tulangnya yang rusak.

Topik Artikel :
BMKG Gempa Yogyakarta gempa
