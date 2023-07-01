Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Detik-Detik Warga Bantul Meninggal Dunia saat Gempa Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |04:30 WIB
Detik-Detik Warga Bantul Meninggal Dunia saat Gempa Yogyakarta
Illustrasi (foto: Freepik)
BANTUL - Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia saat terjadi gempa berkekuatan 6,0 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Bantul pada Jumat (30/06/2023). Korban meninggal merupakan seorang nenek berusia 67 tahun warga Dusun Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, korban yakni Sudirah meninggal bukan karena tertimpa reruntuhan bangunan, melainkan karena terjatuh dari tempat tidur saat berusaha menyelamatkan diri.

"Korban sudah sepuh (tuah), jadi bukan karena tertimpa reruntuhan bangunan," ujarnya.

Dijelaskan, saat kejadian gempa berkekuatan 6,0 SR berlangsung pada pukul 19.47 WIB, korban sedang bersama suaminya Kuatdi (65) di dalam rumah. Kemudian, saat terjadi guncangan, suaminya terlebih dahulu berlari keluar rumah.

BMKG Gempa Yogyakarta gempa
