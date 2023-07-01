Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Update Gempa Yogyakarta, BNPB Catat 106 KK Terdampak dan 9 Luka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:02 WIB
<i>Update</i> Gempa Yogyakarta, BNPB Catat 106 KK Terdampak dan 9 Luka
Kerusakan akibat Gempa Yogyakarta. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan keluarga hingga satu orang meninggal dunia akibat gempa M6,4 yang mengguncang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 30 Juni 2023 malam.

"Data per Sabtu (1/7), pukul 08.10 WIB tercatat korban jiwa dengan total terdampak 106 KK, mengungsi 5 KK, luka-luka 9 orang dan meninggal dunia 1 orang," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (1/7/2023).

 BACA JUGA:

Abdul menambahkan korban luka-luka teridentifikasi di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 2 orang, Bantul 1 dan Sleman 1. Sedangkan korban meninggal 1 orang di Kabupaten Bantul.  

"Warga terdampak terbanyak berada di Kabupaten Gunung Kidul dengan 58 KK, selanjutnya Bantul 31 KK, Kulon Progo 16 KK dan Sleman 3 KK. Sebanyak 5 KK masih mengungsi di Padukuhan Kuwon Kidul, Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul," jelasnya.

BACA JUGA:

Detik-Detik Warga Bantul Meninggal Dunia saat Gempa Yogyakarta 

Abdul menjelaskan kerusakan bangunan di DIY tercatat total rumah rusak ringan 102 unit dan rusak sedang 4 unit. Guncangan gempa juga berdampak pada fasilitas umum, di antaranya perkantoran 15 unit, tempat ibadah 5, fasilitas usaha 3, pendidikan 2 dan kesehatan 2. 

"Dampak rumah rusak terbanyak berada di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 58 unit, Bantul 31, Kulon Progo 16 dan Sleman 1," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
