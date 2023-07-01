Gempa Kembali Guncang Bantul Yogyakarta, Kali Ini M3,4

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,4 mengguncang Bantul, DI Yogyakarta, pukul 22:13 WIB, Sabtu (1/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 9.09 LS, 109.94 BT atau 139 Km Barat Daya Bantul, DIY. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

