HOME NEWS JATENG

Peduli UMKM, Bacaleg Perindo Gelar Penyuluhan Batik di Temanggung

Didik Dono , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:32 WIB
Peduli UMKM, Bacaleg Perindo Gelar Penyuluhan Batik di Temanggung
Bacaleg DPR RI Partai Perindo, Nuning saat penyuluhan UMKM Batik (foto: dok ist)
A
A
A

TEMANGGUNG - Kepedulian untuk terus memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar Indonesia sejahtera, terus dilakukan oleh Partai Perindo di Temanggung, Jawa Tengah.

Bacaleg DPR RI Partai Perindo yang juga Ketua DPP Bidang Hankam Dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati melakukan penyuluhan terhadap UMKM batik.

Selain melihat proses pembatikan, wanita yang kerap disapa Mba Nuning itu pun memberikan kiat-kiat agar UMKM batik semakin dikenal dan bisa Go Internasional.

Penyuluhan dilakukan di tempat pembuatan batik Begawan Deluwes Art, Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, di tempat ini merupakan produksi batik tulis yang terkenal.

