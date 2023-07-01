Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bacaleg Perindo Sebut Kualitas Batik di Temanggung Sangat Bagus

Didik Dono , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |02:59 WIB
Bacaleg Perindo Sebut Kualitas Batik di Temanggung Sangat Bagus
Bacaleg DPR RI Partai Perindo, Nuning saat penyuluhan UMKM Batik (foto: dok ist)
A
A
A

TEMANGGUNG – Bacaleg DPR RI Partai Perindo yang juga Ketua DPP Bidang Hankam Dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati melakukan penyuluhan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik di Temanggung, Jawa Tengah.

Dalam penyuluhan tersebut, wanita yang kerap disapa Mba Nuning itu pun memberikan kiat-kiat agar UMKM batik semakin dikenal dan bisa Go Internasional.

Penyuluhan dilakukan di tempat pembuatan batik Begawan Deluwes Art, Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, di tempat ini merupakan produksi batik tulis yang terkenal.

“Pembuatan batik di tempat ini sangat luar biasa, kualitasnya sangat bagus dan bisa bersaing. Modifikasi corak tidak ketinggalan jaman dan sangat kekinian, namun tetap pada ciri khas yakni batik Temanggung,” kata Nuning.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement