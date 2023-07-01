Bacaleg Perindo Sebut Kualitas Batik di Temanggung Sangat Bagus

TEMANGGUNG – Bacaleg DPR RI Partai Perindo yang juga Ketua DPP Bidang Hankam Dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati melakukan penyuluhan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik di Temanggung, Jawa Tengah.

Dalam penyuluhan tersebut, wanita yang kerap disapa Mba Nuning itu pun memberikan kiat-kiat agar UMKM batik semakin dikenal dan bisa Go Internasional.

Penyuluhan dilakukan di tempat pembuatan batik Begawan Deluwes Art, Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, di tempat ini merupakan produksi batik tulis yang terkenal.

“Pembuatan batik di tempat ini sangat luar biasa, kualitasnya sangat bagus dan bisa bersaing. Modifikasi corak tidak ketinggalan jaman dan sangat kekinian, namun tetap pada ciri khas yakni batik Temanggung,” kata Nuning.