Jateng Terdampak Gempa Yogyakarta, Ganjar Instruksi Jajaran Gerak Cepat Tangani Kerusakan

SEMARANG - Gubernur Ganjar Pranowo menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat melakukan assesmen dan penanganan gempa berkekuatan M6,4 yang terjadi di barat daya Bantul, Yogyakarta, Jumat (30/6/2023). Gempa berdampak hingga di wilayah Jawa Tengah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan assesmen dan penanganan dampak gempa di Bantul.

"Kami sudah berkoordinasi dengan relawan dan BPBD setempat untuk memastikan kondisi di lapangan," ujarnya, Sabtu (1/7/2023).

Ia menambahkan, data yang dilaporkan ada sebanyak 11 kabupaten di Jawa Tengah yang terdampak gempa yang terjadi sekitar pukul 19.57 WIB tersebut yakni Kebumen, Wonogiri, Purworejo, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Kabupaten Tegal, Banyumas. Kemudian Banjarnegara, Grobogan, Klaten, dan Brebes.

"Dari laporan yang masuk, Wonogiri dilaporkan paling parah terdampak. Namun, kami terus melakukan koordinasi dengan daerah," ungkapnya.

Secara rinci, ia menyebutkan di Wonogiri ada 66 rumah milik warga dilaporkan mengalami rusak ringan, tiga bangunan sekolah rusak berat yakni SMPN 1 Paranggupito, SMK Pariwisata Pracimantoro, dan SMK 1 Giriloyo. Selain itu, satu tempat ibadah di Wonogiri juga dilaporkan mengalami rusak berat dan dua bangunan lainnya mengalami rusak sedang.

"Untuk saat ini, kami sudah mengirim bantuan logistik ke Wonogiri," imbuhnya.

Diterangkannya, untuk kerusakan bangunan fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemprov, akan dilakukan penanganan cepat menggunakan Dana Tak Terduga (DTT).

"Datanya ada SMK yang rusak dan fasilitas umum lainnya. Yang di bawah kewenangan Pemprov akan ditangani dengan DTT. Untuk yang kewenangan daerah masih terus dikoordinasikan ke daerah," tuturnya.

Selain Wonogiri, Bergas Catursasi menambahkan, kerusakan juga terjadi di Kebumen. Setidaknya dua rumah dilaporkan rusak sedak, 9 rumah rusak ringan, jaringan listrik mengalami kerusakan, 11 KK dengan 38 jiwa terdampak, 1 bangunan rusak berat, dan satu tempat ibadah rusak ringan.

Di Kabupaten Purworejo dilaporkan 3 rumah mengalami rusak berat dan 1 rumah rusak sedang. Di Purbalingga, 4 rumah rusak sedang, 2 rumah rusak ringan, dan 6 KK dari 18 jiwa terdampak.

Kemudian, di Wonosobo ada enam rumah di Kecamatan Kaliwiro yang dilaporkan rusak sedang akibat gempa Bantul dan 1 tempat ibadah rusak ringan.