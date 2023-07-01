Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Pernikahan Crazy Rich Sumenep, Maharnya Miliaran Rupiah hingga Mobil Mewah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |09:53 WIB
Viral! Pernikahan Crazy Rich Sumenep, Maharnya Miliaran Rupiah hingga Mobil Mewah
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

SUMENEP – Publik dihebohkan dengan pernikahan paling mewah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Acara pernikahan dengan serasehan mencapai sebesar Rp1 miliar tersebut menjadi viral setelah videonya diunggah di media sosial.

Diketahui, pengunggah video tersebut bernama Heri. Ia mengaku bahwa acara itu merupakan pernikahan anak laki-lakinya dengan sang kekasih yang bernama Mita. Resepsi dilaksanakan di Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sepudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Itu resepsi pernikahan anak saya, memang digelar mewah karena kan (pernikahan) sekali seumur hidup," kata Heri saat dihubungi, Sabtu, (1/7/2023).

Heri menjelaskan alasan kenapa pernikahan tersebut digelar secara mewah. Sebeb menurutnya, pernikahan merupakan momen yang dilaksanakan satu kali seumur hidup.

Bahkan, persiapan untuk menggelar pernikahan mewah itu dilakukan selama tiga bulan. Diantara seserahan yang dibawa adalah uang dengan pecahan ratusan ribu dibentuk buket dan satu unit mobil mewah.

Halaman:
1 2
      
