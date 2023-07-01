Guru Besar Perguruan Silat Elang Putih Meninggal saat Pamer Jurus ke Muridnya

MADURA - Seorang tokoh pencak silat Madura menghembuskan nafas terakhirnya, saat sedang memperagakan jurus tradisional, di Bangkalan , Jawa Timur.

Meninggalnya pesilat sepuh di depan para muridnya tersebut, membuat banyak orang berduka, terutama kalangan pecinta seni beladiri silat.

“Bagi warga dan pesilat Madura, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, tokoh panutan, serta mengayomi para pesilat lainnya,” ujar Ketua Paguyuban Pencak Silat Bhinneka Tunggal Ika, Moh Maji, Sabtu (1/8/2023).

Almarhum kata dia juga dikenal ramah dan rendah hati, meski sudah dikenal sebagai tokoh pesilat di Madura.

“Kepergian Monaki menorehkan duka mendalam bagi warga Bangkalan, terutama bagi para pecinta seni beladiri silat, termasuk para murid-muridnya,” pungkasnya.

Rekaman detik-detik saat Monaki, tokoh pencak silat Madura meninggal dunia viral di media sosial. Pria sepuh berusia 85 tahun ini meninggal saat memperagakan jurus tradisional, di acara paguyuban pencak silat Bhinneka Tunggal Ika, di Desa Naro'an, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur..

Saat itu, Monaki tampil sebagai pembuka acara, pada kegiatan rutin bulanan para pesilat tersebut. Monaki mengenakan kemeja warna hitam dan membawa selendang yang kemudian diikatkan pada pinggangnya. Tubuh sepuhnya terlihat kuat dan tak ada tanda-tanda mengkhawatirkan.