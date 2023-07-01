Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Guru Besar Perguruan Silat Elang Putih Meninggal saat Pamer Jurus ke Muridnya

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |13:25 WIB
Guru Besar Perguruan Silat Elang Putih Meninggal saat Pamer Jurus ke Muridnya
Monaki Meninggal saat Pamer Jurus ke Muridnya
A
A
A

MADURA - Seorang tokoh pencak silat Madura menghembuskan nafas terakhirnya, saat sedang memperagakan jurus tradisional, di Bangkalan , Jawa Timur.

Meninggalnya pesilat sepuh di depan para muridnya tersebut, membuat banyak orang berduka, terutama kalangan pecinta seni beladiri silat.

“Bagi warga dan pesilat Madura, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, tokoh panutan, serta mengayomi para pesilat lainnya,” ujar Ketua Paguyuban Pencak Silat Bhinneka Tunggal Ika, Moh Maji, Sabtu (1/8/2023).

Almarhum kata dia juga dikenal ramah dan rendah hati, meski sudah dikenal sebagai tokoh pesilat di Madura.

“Kepergian Monaki menorehkan duka mendalam bagi warga Bangkalan, terutama bagi para pecinta seni beladiri silat, termasuk para murid-muridnya,” pungkasnya.

Rekaman detik-detik saat Monaki, tokoh pencak silat Madura meninggal dunia viral di media sosial. Pria sepuh berusia 85 tahun ini meninggal saat memperagakan jurus tradisional, di acara paguyuban pencak silat Bhinneka Tunggal Ika, di Desa Naro'an, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur..

Saat itu, Monaki tampil sebagai pembuka acara, pada kegiatan rutin bulanan para pesilat tersebut. Monaki mengenakan kemeja warna hitam dan membawa selendang yang kemudian diikatkan pada pinggangnya. Tubuh sepuhnya terlihat kuat dan tak ada tanda-tanda mengkhawatirkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/519/3066656/pesilat_tewas-mkpJ_large.jpg
Tragis! Pendekar Kera Putih Tewas Ditendang Pelatih saat Ujian Kenaikan Tingkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/519/2916495/pesilat-di-gresik-tewas-usai-ditendang-pelatih-begini-kronologinya-Ctgdcqmogb.jpg
Pesilat di Gresik Tewas Usai Ditendang Pelatih, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/519/2916479/tragis-pesilat-muda-tewas-ditendang-guru-saat-latih-tanding-di-gresik-NzSmvQP3Tu.jpg
Tragis! Pesilat Muda Tewas Ditendang Guru Silat saat Latih Tanding di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/337/2877891/heboh-dua-perguruan-silat-indonesia-bentrok-di-taiwan-satu-tewas-DkA3rTPwYJ.jpg
Heboh! Dua Perguruan Silat Indonesia Bentrok di Taiwan, Satu Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/519/2853528/ribuan-pendekar-psht-padati-surabaya-1-738-personel-diterjunkan-antisipasi-gesekan-aapHMX6hZU.jpg
Ribuan Pendekar PSHT Padati Surabaya, 1.738 Personel Diterjunkan Antisipasi Gesekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/337/2843108/guru-monaki-wafat-pencak-silat-madura-berduka-M4ND7AEpyW.jpg
Guru Monaki Wafat, Pencak Silat Madura Berduka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement