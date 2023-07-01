Tapanuli Utara Sumut Diguncang Gempa M2,9

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,9 mengguncang Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pukul 15.39 WIB, Rabu (14/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.98 LU, 99.03 BT atau 21 Km Tenggara Tapanuli Utara, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

