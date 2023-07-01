Terima Daging Kurban Perindo, Warga: Kami Selalu Diingat

MEDAN - Ratusan warga yang terdiri dari sopir ojek online (ojol), penarik betor (betor), tukang jamu keliling dan warga di sekitar kantor DPW Perindo Sumatera Utara mendapatkan paket daging hasil penyembelihan hewan kurban dari kader dan pengurus serta bakal calon anggota legislatif dari partai besutan Hary Tanoesoedibjo.

Penyerahan ratusan paket daging kurban ini dilakukan di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (1/7/2023) sore.

Hadir dalam pembagian itu, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian. Hadir pula jajaran fungsionaris DPW Perindo Sumut lainnya.

Rudianto (52), salah seorang pengemudi ojek online, mengaku gembira kembali bisa mendapatkan paket daging kurban dari Partai Perindo. Ini kali keempat dia mendapatkan paket daging kurban.

"Saya selalu menunggu setiap Idul Adha agar bisa dapat (daging kurban). Dan alhamdulillah kami selalu diingat," kata Rudianto.

Hal senada disampaikan penjual jamu tradisional Yusniarti (48). Ia mengucapkan terima kasih karena tahun ini menjadi penerima paket daging kurban dari Perindo. Ia berharap para kader partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu dapat terus memperluas program sosial kemasyarakatan mereka ke seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas.

"Selama ini cuma lihat di televisi aja bantuan-bantuan dari Perindo. Tapi hari ini saya bersaksi bantuan itu nyata. Terima kasih Perindo," pungkasnya.