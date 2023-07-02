Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Raja Belanda Minta Maaf Atas Peran Negaranya dalam Perbudakan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:35 WIB
Raja Belanda Minta Maaf Atas Peran Negaranya dalam Perbudakan
Raja Belanda Willem-ALexander dan Ratu Maxima. (Foto: Reuters)
A
A
A

AMSTERDAM - Raja Belanda Willem-Alexander secara resmi meminta maaf atas peran negaranya dalam perdagangan budak, dengan mengatakan dia merasa "secara pribadi dan intens" terpengaruh.

Belanda menjadi kekuatan kolonial besar setelah abad ke-17, menguasai wilayah di seluruh dunia. Pada masa itu, pedagang budak Belanda memperdagangkan lebih dari 600.000 orang.

Raja Willem-Alexander pada Sabtu, (1/7/2023) menyebut praktik itu sebagai "horor".

Keluarga kerajaan tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya, katanya.

Dia berbicara di sebuah acara yang menandai peringatan 160 tahun penghapusan perbudakan di Belanda. Sebelum acara tersebut, tidak jelas apakah Raja akan meminta maaf atas peran Keluarga Kerajaan dalam praktik tersebut.

Pada Juni, sebuah studi baru mengungkapkan bahwa penguasa Belanda menerima setara dengan €545 juta (sekira Rp8,95 triliun) uang hari ini antara 1675 dan 1770 dari koloni tempat perbudakan diberlakukan.

Selama pidatonya di Amsterdam, Raja Willem-Alexander mengakui bahwa "raja dan penguasa House of Orange tidak mengambil langkah apapun melawan (perbudakan)".

Halaman:
1 2 3
      
