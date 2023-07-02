Kecelakaan Libatkan Truk Kontainer Tewaskan Setidaknya 48 Orang, Puing Kendaraan Berserakan di Jalan

LONDIANI – Setidaknya 48 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Londiani, Kenya barat, ketika sebuah truk yang membawa kontainer keluar dari jalan dan menabrak beberapa kendaraan, kata polisi dan saksi mata.

Cuplikan setelah kecelakaan yang disiarkan oleh penyiar lokal menunjukkan puing-puing mobil dan sepeda motor yang bengkok di samping minibus dan truk yang rusak akibat insiden pada Jumat, (30/6/2023) malam itu.

Komandan polisi daerah Tom Odera mengatakan jumlah korban tewas mencapai 48 orang pada Jumat malam.

"Saya melihat sebuah trailer yang melaju kencang. Saya banting setir dan lolos dari menabraknya secara langsung. Orang yang berada di belakang saya mengira saya ingin membeli sesuatu. Dia menyalip saya dan saat itulah dia tertabrak. Trailer keluar dari jalan dan menabrak kendaraan lain," kata Peter Otieno, seorang pengemudi, sebagaimana dilansir Reuters.

Palang Merah Kenya mengatakan truk itu menabrak lebih dari enam kendaraan dan menabrak pejalan kaki. Lebih dari 20 korban dibawa ke rumah sakit setempat, kata Palang Merah.