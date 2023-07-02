Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perusahaan Ini Akan Berikan Rp103 Juta untuk Semua Pegawainya yang Memiliki Anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:56 WIB
Perusahaan Ini Akan Berikan Rp103 Juta untuk Semua Pegawainya yang Memiliki Anak
Foto: Reuters.
SHANGHAI – Perusahaan travel China, Trip.com Group mengumumkan akan membayar 50.000 yuan (sekira Rp103 juta) kepada karyawan untuk setiap anak yang mereka miliki mulai 1 Juli. Ini merupakan inisiatif pertama dari perusahaan swasta besar di China, negara yang tengah berjuang menghadapi krisis populasi.

 BACA JUGA:

Trip.com Group, salah satu agen perjalanan online terbesar di dunia, dengan 400 juta pengguna, mengatakan akan membayar subsidi tunai orang tua sebesar 10.000 yuan (sekira Rp20,7 juta) setiap tahun selama lima tahun untuk setiap anak yang lahir dari karyawannya di seluruh dunia. Program, yang diumumkan pada Jumat, (30/6/2023) ini akan menelan biaya sekira 1 miliar yuan (sekira Rp2 triliun), kata perusahaan itu.

"Saya selalu menyarankan agar pemerintah memberikan uang kepada keluarga dengan anak-anak, terutama banyak anak, untuk ... membantu lebih banyak anak muda memenuhi keinginan mereka untuk memiliki banyak anak," kata ketua eksekutif Trip.com James Liang dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

"Perusahaan juga dapat memainkan peran dalam kemampuan mereka sendiri untuk membangun suasana kesuburan yang menguntungkan."

