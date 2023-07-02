Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Belum Menyerah, Jutawan China Ini 27 Kali Gagal Lulus Ujian Masuk Universitas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |18:10 WIB
Liang Shi telah berkali-kali mengikuti Gaokao sejak 1983. (Foto: Getty)
BEIJING - Seorang jutawan China mengatakan dia telah gagal dalam ujian masuk universitas yang sulit di negara itu untuk ke-27 kalinya.

Pada Jumat, (30/6/2023), Liang Shi yang berusia 56 tahun mengetahui bahwa dia hanya mencetak 424 dari 750 poin.

Angka tersebut kurang dari 34 poin dari garis dasar yang diperlukan untuk mendaftar ke universitas mana pun di China.

Hampir 13 juta siswa mengikuti ujian tahun ini. Liang telah menarik liputan media lokal sebelumnya untuk upayanya mengejar pendidikan tinggi.

Setelah mengikuti ujian berkali-kali sejak 1983, Liang mengatakan kepada media lokal bahwa dia kecewa dengan hasilnya tahun ini dan bertanya-tanya apakah dia akan mewujudkan mimpinya.

"Saya dulu mengatakan 'Saya hanya tidak percaya saya tidak akan berhasil', tapi sekarang saya bingung," kata pria yang tinggal di Sichuan itu kepada outlet media China Tianmu News.

Gaokao, ujian yang terkenal sulit, menguji para lulusan sekolah menengah dalam bahasa Cina, matematika, dan Inggris, serta mata pelajaran sains atau humaniora pilihan mereka.

Data pemerintah China menunjukkan hanya 41,6% kandidat ujian yang diterima di universitas atau perguruan tinggi pada 2021.

Halaman:
1 2 3
      
