Gempa M4,4 Guncang Konawe Sulawesi Tenggara

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,4 mengguncang Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) Minggu (2/6/2023), pukul 07.12 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 26 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 88 km tenggara Konawe Kepulauan Sultra pada koordinat 4.17 Lintang Selatan – 123.81 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.4, 02-Jul-2023 07:12:42WIB, Lok:4.17LS, 123.81BT (88 km Tenggara KONAWE-KEP-SULTRA), Kedlmn:26 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)