Idul Adha 1444 H, DPD Perindo Kota Bandarlampung Sembelih 2 Sapi

BANDARLAMPUNG - DPD Partai Perindo Kota Bandarlampung bagikan daging kurban kepada masyarakat kota Bandarlampung di 20 kecamatan. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Perindo Kota Bandarlampung Susanti saat ditemui di lokasi pemotongan hewan kurban, Sabtu 1 Juli 2023.

Susanti mengatakan, pada Idul Adha 1444 Hijriah ini DPD Perindo Kota Bandarlampung melakukan penyembelihan hewan kurban berupa 2 ekor sapi.

"Alhamdulillah DPD kota Bandarlampung pada hari ini berkurban 2 ekor sapi," ujar Susanti.

Dia mengatakan, selanjutnya daging kurab tersebut dibagikan kepada masyarakat di 20 Kecamatan dan kepada keluarga besar DPD Perindo Kota Bandarlampung.

"Kalau untuk (anggota) DPC kita berikan pada perwakilan Ketua DPCnya," kata Susanti.

Susanti melanjutkan, pihaknya juga membagikan secara langsung daging kurban kepada warga di Kecamatan Rajabasa, Sukarame dan Sukabumi.

Menurut Susanti, Idul Adha tahun 2023 ini merupakan tahun keempat DPD Perindo Kota Bandarlampung ikut merayakan dengan melakukan pemotongan hewan kurban.