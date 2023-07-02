12 Hari Hilang, 6 Penumpang KM Farida Indah Ditemukan Terapung di Rakit

PAPUA BARAT - Sebanyak enam orang penumpang KM Farida Indah akhirnya ditemukan oleh kapal asing berbendera Australia. Mereka ditemukan dalam keadaan hanyut menggunakan rakit di daerah Kabupaten Kaimana.

Mereka merupakan penumpang KM Farida Indah yang mengalami kecelakaan laut pada 20 Juni 2023 saat hendak mengadakan pelayaran dari Timika menuju Asmat.

Komandan Pos SAR Kaimana Silas Wopari saat dikonfirmasi di Pelabuhan Kaimana ketika menunggu kedatangan tim evakuasi yang telah berangkat pada pukul 4 pagi.

Ia menjelaskan, pada 1 Juli 2023 tepatnya pukul 11.00 WIT siang Kapal MV RTM Djulpan jenis bulk carier melakukan pelayaran ke China.

Namun, di tengah perjalanan pihak kapal menemukan 6 orang tersebut sementara berada di atas rakit.

Setelah menemukan 6 korban, Kapal Djulpan langsung mengontak Basarnas Pusat via e-mail, kemudian Basarnas pusat menghubungi Basarnas Timika.

Selanjutnya Basarnas Timika melanjutkan ke Basarnas Kaimana mengingat jaraknya lebih dekat dengan Kabupaten Kaimana.

Tim diberangkatkan ke lokasi pukul 14.00 (pukul 2 siang) untuk melaksanakan proses evakuasi 6 orang yang sementara berada di atas rakit. Namun, karena tinggi gelombang dan juga jarak yang jauh tim rescue kembali ke Dermaga Kaimana untuk mengisi ulang bahan bakar minyak (BBM).