Menparekraf Gelar Papua Street Carnival, Peserta Antusias Ikut Seleksi di PYCH

PAPUA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menggelar acara spektakuler yang dikenal sebagai Papua Street Carnival di Jayapura, Papua, pada awal Juli 2023.

Sejumlah kegiatan pra-event telah dilakukan, seperti audisi model. Audisi tersebut diikuti oleh ratusan anak muda Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menparekraf Sandiaga Uno dijadwalkan akan menghadiri acara yang dihelat di sekitaran kantor Gubernur Papua tersebut.

Para anak muda Papua itu menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti audisi model tersebut. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mengenakan pakaian hasil karya desainer asli Papua dalam acara tersebut.

Salah satu peserta, Jessica Mollet (20), mengungkapkan kebanggaannya bakal memakai pakaian hasil karya desainer yang berasal dari Tanah Papua.

"Ini ajang besar, dengan ajang ini kami semua bisa melihat karya anak-anak Papua," kata Jessica di gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH), Minggu (2/7/2023).