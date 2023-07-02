Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Detik-Detik Tenggelamnya KM Farida Indah Diungkap Kapten Kapal

Rahman , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |19:11 WIB
Kronologi Detik-Detik Tenggelamnya KM Farida Indah Diungkap Kapten Kapal
Ilustrasi kapal (Foto: Ist)
A
A
A

KAIMANA - Enam orang korban kecelakaan laut KM Farida Indah akhirnya telah dievakuasi tim penyelamat Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Salah satunya adalah Kapten Kapal KM Farida Indah, yakni Babak yang berhasil selamat pada kejadian nahas yang menimpa dirinya dan kru kapal tersebut.

Pria berusia 50 tahun tersebut mengaku, saat kejadian mereka bertolak dari Timika menuju Asmat pada 19 Juni 2023 lalu. Namun, di tengah perjalanan, mesin kapal tersebut tiba-tiba mati dan pompa air tidak berfungsi.

Akibatnya, kapal tersebut kemasukan air, dan ditambah lagi gelombang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kapal tenggelam.

Menghadapi situasi kapal yang mulai kemasukan air, dirinya bersama yang lain mengambil 4 papal solar cell untuk membuat rakit seadanya. Yang mana di bawah solar cell tersebut telah dikaitkan dengan jeriken untuk dapat mengapung.

Rakit sederhana yang berhasil dibuat inilah yang kemudian digunakan untuk bertahan mengikuti air dan terombang ambing selama 12 hari lamanya.

Babak juga mengaku bahwa selama 20 hari di atas rakit yang mengapung, mereka tidak mengonsumsi makanan apapun selain meminum air laut dan air hujan.

Halaman:
1 2
      
