Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: Gempa M4,5 Guncang Distrik Ransiki Manokwari Selatan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |20:42 WIB
BMKG: Gempa M4,5 Guncang Distrik Ransiki Manokwari Selatan
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) mengguncang Distrik Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Barat, Minggu (7/2/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang sekitar pukul 18:40 WIB.

BMKG menyebutkan bahwa pusat gempa berada di darat.

BMKG mengimbau agar warga waspada dengan adanya potensi gempa susulan.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.5, Kedalaman: 43 km, 02 Jul 2023 18:40:28 WIB, Koordinat: 1.74 LS-133.87 BT (Pusat gempa berada di darat 43 km BaratDaya Ransiki) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121/gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement