BMKG: Gempa M4,5 Guncang Distrik Ransiki Manokwari Selatan

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) mengguncang Distrik Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Barat, Minggu (7/2/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang sekitar pukul 18:40 WIB.

BMKG menyebutkan bahwa pusat gempa berada di darat.

BMKG mengimbau agar warga waspada dengan adanya potensi gempa susulan.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.5, Kedalaman: 43 km, 02 Jul 2023 18:40:28 WIB, Koordinat: 1.74 LS-133.87 BT (Pusat gempa berada di darat 43 km BaratDaya Ransiki) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )