HOME NEWS NUSANTARA

Terseret Arus Pantai di Lombok Timur, Pelajar Tenggelam

Ramli Nurawang , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |23:16 WIB
Terseret Arus Pantai di Lombok Timur, Pelajar Tenggelam
Pelajar tewas terseret arus. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

SELONG - Niat menolong rekannya, seorang pelajar Aldi Saputra (17) tewas tenggelam terseret arus di Pantai Bangsa Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur, Minggu (2/7/2023).

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman mengungkapkan, kejadian ini bermula saat korban bersama 8 rekannya mandi di Pantai Bangsal.

"Sekitar Jam 13.00 Wita Korban datang ke pantai bersama 8 orang temannya selang waktu 13.30 Wita korban mandi bersama 8 orang temannya di sebelah timur Pantai Muara Bangsal," ujarnya.

Karena ditegur warga agar tidak mandi di tempat itu, tutur Nikolas, 4 rekan korban kembali ke daratan. Sementara 4 lainnya tetap mandi di pantai.

"Kemudian selang beberapa menit korban 4 orang kelihatan tenggelam dan salah satu teman korban meminta tolong dan keempatnya berhasil diselamatkan warga," ucapnya.

Sedangkan korban yang sempat ikut menyelamatkan rekannya dilaporkan hilang.

Halaman:
1 2
      
