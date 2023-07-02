Tak Kuat Menanjak Saat ke Pantai, Bus Trans Jogja Bermualan 33 Penumpang Terguling

GUNUNGKIDUL - Bus Trans Jogja dengan pelat nomor AB 7075 AS terguling di Tanjakan Gemulung Dusun Pulegundes, Kelurahan Sidoharjo Kapanewon, Kecamatan Tepus, Gunungkidul Minggu (2/7/2023). Sejumlah penumpang dilarikan ke Puskesmas 1 Tepus untuk mendapat perawatan.

Kapolsek Tepus, Iptu Larso menuturkan kecelakaan tersebut terjadi pukul 09.30 WIB. Bus tersebut dikemudikan Sutrisno (53) asal Kalurahan Gambiran Kemantren Umbulharjo Yogyakarta.

"Bus itu bawa penumpang asal Sleman hendak berwisata ke Pantai," tutur Larso

Kapolsek Tepus menjelaskan kecelakaan tersebut bermula ketika bus dengan penumpang 33 orang hendak berlibur di pantai. Mereka melintas dari arah Bajinglemu menuju Pantai Slili

Bus melintas melewati jalur tanjakan Gemulung Pulegundes. Tanjakan Pulegundes sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya saja tanjakannya cukup panjang. Dan nampaknya pengemudi kurang menguasai medan sehingga tidak siap melibas tanjakan.

"Selain tanjakan panjang, kondisi jalan juga sempit,"ujar dia.

Kemudian, ketika hendak melewati tanjakan Gemulung bus menggunakan gigi 2. Dan sampai di tengah-tengah tanjakan, sopir telat mengurangi perseneling.

Nahas, saat hendak memindah gigi satu, ternyata perseneling tak tidak bisa dikurangi hingga akhirnya bus melorot. Sang sopir yang mengetahui di belakangnya banyak kendaraan kemudian berusaha membantingnya ke kanan.