Ganjar Pranowo Lepas 1.410 Kontingen Jateng ke Fornas VII Jabar

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melepas kontingen Jateng ke Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VII Jawa Barat (Jabar), di kompleks Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (2/7/2023).

Sebanyak 1.410 pegiat olahraga dari Jateng akan berpartisipasi pada ajang yang digelar di Jawa Barat itu.

Pelepasan dilakukan di kompleks Stadion Jatidiri, Semarang. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap sejak 30 Juni hingga 7 Juli 2023, mendatang. Pemprov Jateng memfasilitasi para pegiat olahraga itu dengan transportasi darat.

Ganjar mengapresiasi semangat para pegiat olahraga yang bernaung dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Tengah. Apalagi banyak di antara mereka yang tak lagi muda.

“Ini mereka para senior-senior ya, yang saya suka selalu olahraga. Kedua, ternyata mereka senang berolahraga dan sekarang mau lomba di Fornas di Jawa Barat kita doakan mereka juara,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Ganjar berharap mereka ikut serta dalam kompetisi itu dengan bahagia. Menurutnya, yang paling utama adalah kebahagiaan dan kesehatan.

“Buatlah (kompetisi) itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, kalau kemudian kita dapat sehatnya itu yang kita cari, kalau dapat medali itu bonus. Tapi intinya buat saya adalah sehat dulu,” katanya.

Melihat kontingen Fornas dari Jateng ini, Ganjar merasa tertantang. Sebab, meski sudah lanjut usia, kata Ganjar, mereka masih bersemangat. Apalagi, olahraga menjadi cara untuk mencegah bermacam penyakit, misalnya Alzheimer.

“Investasi terbaik dalam orang hidup adalah olahraga. Jadi bukan karena ada BPJS, atau asuransi kesehatan tapi karena olahraga,” tegasnya.