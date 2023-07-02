Lepas Atlet ke Fornas VII, Ganjar: Bawa Jawa Tengah Juara!

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas 1.410 pegiat olahraga Jawa Tengah, di Stadion Jatidiri, Kota Semarang pada Minggu (2/7/2023).

Mereka mengikuti perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VII, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang berlangsung pada 2-9 Juli 2023.

Ganjar meminta kepada para kontingen untuk terus menggelorakan spirit olahraga agar dapat meraih medali. Ganjar juga berharap para kontingen mampu membawa Provinsi Jawa Tengah menjadi juara.

"Mereka para senior-senior yang saya suka selalu olahraga. Yang kedua, ternyata mereka senang berolahraga dan tentu saja sekarang ingin lomba di Fornas di Jawa Barat, kita doakan mereka juara," ujar Ganjar.

Adapun kontingen Jawa Tengah yang mengikuti Fornas VII diperkuat oleh kontingen senior. Mereka berasal dari 45 induk organisasi olahraga se-Jawa Tengah yang berada di bawah naungan Disporapar Jawa Tengah.

Tak hanya itu, atlet sepeda push bike anak-anak juga sempat menunjukkan kebolehannya di depan Ganjar. Mereka juga akan mengikuti cabang olahraga push bike dalam Fornas VII.

Seluruh pegiat olahraga itu akan memperebutkan medali dalam Fornas VII yang tahun ini diadakan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang berlangsung pada 2-9 Juli 2023.

"Yang terpenting adalah kebahagiaan mereka. Satu, spirit olahraganya tidak pernah berhenti, mereka selalu hidup sehat dan kita harus merasa tertantang ya," kata Ganjar.

"Orangtua kita saja, senior kita saja, mereka berolahraga, masa kita tidak. Kita juga senang ada anak-anak kecil semuanya ikut berolahraga. Jadi mulai dari anak-anak sampai orang tua olahraga terus,"tutup Ganjar.