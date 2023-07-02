Kobarkan Semangat Masyarakat, Saga Gelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo

MAGELANG - Sahabat Ganjar (Saga) menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Kota Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (2/7/2023). Acara diisi dengan konser musik yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis.

Adapun tujuan pesta rakyat ini untuk menghibur masyarakat pada akhir pekan. Selain itu, untuk mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan kegembiraan.

Pesta Rakyat Ganjar Pranowo diramaikan grup musik populer asal Yogyakarta, yaitu NDX AKA, serta seorang penyanyi muda yang sedang naik daun, Woro Widowati. Ribuan masyarakat Magelang dan sekitarnya hadir menikmati pesta rakyat.

Saga juga menyiapkan doorprize dengan sejumlah hadiah menarik guna meningkatkan semangat dan kegembiraan peserta. Firdaus, salah satu warga yang mendapatkan doorprize mengaku senang.

Firdaus mendapatkan hadia perlengkapan elektronik dalam festival musik dari Saga. "Makasih ya Sahabat Ganjar, saya dapat hadiah ini dari nomor kupon saya dipanggil tadi, pokoknya sukses acaranya dan buat bapak Gubernur bapak Ganjar sukses,” kata Firdaus, dalam keterangan yang diterima.

Para UMKM lokal juga mendapatkan manfaat dari pesta rakyat ini karena mereka bisa mengenal produknya. Beragam produk unik dan kreatif UMKM dapat dinikmati dan dibeli para pengunjung.

Ketua DPC Kota Magelang, Sariyadi mengaku bersyukur karena acara pesta rakyat berjalan lancar. Ia harapkan bisa menghibur masyarakat dan mendukung UMKM lokal.

"Kami sangat antusias dalam menyelenggarakan Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Kota Magelang. Kami berharap acara ini dapat memberikan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Kami juga ingin mendukung para UMKM lokal dengan memberikan platform untuk mempromosikan produk mereka," kata Sariyadi.