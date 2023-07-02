Hari Terakhir Libur Idul Adha, Stasiun Malang Dipadati Penumpang

MALANG - Hari terakhir libur panjang Idul Adha membuat stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya dipadati penumpang. Di Kota Malang, peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terasa sejak Minggu pagi (2/7/2023).

Terlihat beberapa kereta api (KA) jarak jauh dan KA lokal diserbu masyarakat. Di Malang saja, sepanjang liburan panjang Idul Adha KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada 19.798 penumpang yang berangkat menggunakan KA jarak jauh.

Galih Isnansyah, seorang penumpang KA Jayabaya mengaku sengaja telah merencanakan jauh-jauh hari perjalanan untuk berwisata ke Malang. Apalagi momen ditambah adanya putusan adanya cuti bersama ketika libur Idul Adha.

"Ini mau balik ke Jakarta, liburan di sini, sampai sini (di Malang sejak) Rabu pagi. Sengaja memang mau liburan sama keluarga," ujar Galih, wiraswasta berusia 38 tahun asal Bekasi.

Sementara itu, Novia penumpang asal Jakarta mengungkapkan, berkunjung ke Malang lantaran untuk mencari rumah kos baru. Apalagi kali momen libur perkuliahan sehingga digunakannya untuk pindahan rumah kos.

"Di sini pindahan (kos), makanya seminggu di sini. Ini balik lagi karena masih libur kuliah. Nyari kereta agak pagi karena kan biasanya ramai arus balik," kata Novia, mahasiswa Universitas Brawijaya asal Jakarta ini.