HOME NEWS JATIM

Samuel Teguh: Anang Iskandar Terjun ke Masyarakat untuk Menangkan Perindo di Pemilu 2024

Yudha Prawira , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |22:12 WIB
Samuel Teguh: Anang Iskandar Terjun ke Masyarakat untuk Menangkan Perindo di Pemilu 2024
Bacaleg Perindo Anang Iskandar (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Bakal calon legeslatif (Bacaleg) DPRD Surabaya dari Partai Perindo, Samuel Teguh Santoso mengatakan bahwa sosok Anang Iskandar yang berani terjunkan langsung ke masyarakat merupakan keinginan warga.

Dia pun menambahkan bahwa Anang Iskandar yang merupakan mantan Kepala BNN itu menargetkan agar Perindo menjadi partai pemenang di Pemilu 2024 mendatang.

"Kita bisa terjun dan menyapa langsung masyarakat untuk memangkan suara di Surabaya dan Jawa Timur," ujarnya di Surabaya, Minggu (2/7/2023).

Diketahui, Ketua Badan Narkoter Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar terjun ke masyarakat guna memenangkan partainya pada Pemilu 2024.

Anang Iskandar yang juga Bacaleg DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 dari Partai Perindo ini juga menggelar senam bersama dengan masyarakat di Taman Bungkul Surabaya ini sengaja digelar dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2023.

Anang Iskandar menggelar pertemuan bersama sejumlah pegiat anti narkoba di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/7/2023).

Halaman:
1 2
      
